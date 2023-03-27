Сушинский: «Я это сто раз говорил — зачем нам этот чемпионат мира?»
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский считает, что на чемпионат мира в случае возвращения национальной команды в турнир можно будет отправлять игроков из команд, которые вылетят из плей-офф в КХЛ и НХЛ.
«Я это сто раз говорил — зачем нам этот чемпионат мира? Из НХЛ на чемпионат мира едут те, кто вылетел из плей-офф. И у нас то же самое надо делать. Играть в КХЛ 80-90 игр, пускай люди ходят на хоккей, пускай ребята играют. Чем больше игр, тем больше интереса. Да, слушайте, конечно, это знаковый турнир для России. Но у нас сейчас не такой серьезный уровень хоккея, что мы должны держаться за кого-то. Понятно, что 90 процентов сборной — это СКА и ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард». Заменят их другие в сборной, ничего страшного. Главное же, чтобы мы Олимпиаду выиграли, вырастили как можно больше хороших игроков, чтобы была конкуренция в России. А то уровень КХЛ настолько упал, что опускают ребят вниз, в другую лигу, а они там не могут играть на уровне молодежи. Это тоже показатель развития КХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Сушинского.
Ранее стало известно о том, что совет Международной федерации принял решение не возвращать сборные России и Белоруссии в турниры под своей эгидой в сезоне-2023/24.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 2
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -