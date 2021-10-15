«Спартак» объявил о расторжении контракта с Яковом Рыловым

Защитник Яков Рылов покинул «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с 36-летним россиянином расторгнут по обоюдному соглашению.

Рылов выступал за московский клуб с 2019 года. В текущем сезоне Рылов провел 6 матчей, в которых отметился результативными действиями при показателе полезности «-1». Также Рылов играл за ЦСКА, «Ак Барс», «Металлург» и «Динамо», в составе которого стал чемпионом России.

8 октября «Спартак» поместил Рылова на драфт отказов.