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«Спартак» объявил о расторжении контракта с Яковом Рыловым

12:37
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Защитник Яков Рылов покинул «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с 36-летним россиянином расторгнут по обоюдному соглашению.

Рылов выступал за московский клуб с 2019 года. В текущем сезоне Рылов провел 6 матчей, в которых отметился результативными действиями при показателе полезности «-1». Также Рылов играл за ЦСКА, «Ак Барс», «Металлург» и «Динамо», в составе которого стал чемпионом России.

8 октября «Спартак» поместил Рылова на драфт отказов.

Дополнительная информация:

https://t.me/hc_spartak/4464

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Иван Торопцев все материалы автора
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