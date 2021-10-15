«Спартак» объявил о расторжении контракта с Яковом Рыловым
12:37
Защитник Яков Рылов покинул «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба.
Контракт с 36-летним россиянином расторгнут по обоюдному соглашению.
Рылов выступал за московский клуб с 2019 года. В текущем сезоне Рылов провел 6 матчей, в которых отметился результативными действиями при показателе полезности «-1». Также Рылов играл за ЦСКА, «Ак Барс», «Металлург» и «Динамо», в составе которого стал чемпионом России.
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