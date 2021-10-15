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По 14 игроков из СКА и ЦСКА вошли в топ-150 самых дорогих игроков КХЛ

11:30
Вадим Шипачев, Даррен Диц и&nbsp;Теему Хартикайнен. Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 150 самых дорогих хоккеистов лиги

По 14 игроков из СКА и ЦСКА вошли в топ-150 самых дорогих игроков КХЛ, опубликованный сегодня «СЭ».

По 13 хоккеистов представляют «Автомобилист», «Авангард» и «Салават Юлаев». Всего в рейтинге представлены 18 клубов из 24.

Ни одного игрока с зарплатой в 35 миллионов рублей и выше нет у «Нефтехимика», «Амура», «Адмирала», «Куньлуня», «Северстали» и рижского «Динамо».

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Артур Хайруллин все материалы автора
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