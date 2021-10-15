По 14 игроков из СКА и ЦСКА вошли в топ-150 самых дорогих игроков КХЛ, опубликованный сегодня «СЭ».

По 13 хоккеистов представляют «Автомобилист», «Авангард» и «Салават Юлаев». Всего в рейтинге представлены 18 клубов из 24.

Ни одного игрока с зарплатой в 35 миллионов рублей и выше нет у «Нефтехимика», «Амура», «Адмирала», «Куньлуня», «Северстали» и рижского «Динамо».