По 14 игроков из СКА и ЦСКА вошли в топ-150 самых дорогих игроков КХЛ
11:30
По 14 игроков из СКА и ЦСКА вошли в топ-150 самых дорогих игроков КХЛ, опубликованный сегодня «СЭ».
По 13 хоккеистов представляют «Автомобилист», «Авангард» и «Салават Юлаев». Всего в рейтинге представлены 18 клубов из 24.
Ни одного игрока с зарплатой в 35 миллионов рублей и выше нет у «Нефтехимика», «Амура», «Адмирала», «Куньлуня», «Северстали» и рижского «Динамо».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю