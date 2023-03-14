«Спартак» объявил о назначении Жамнова на пост главного тренера
Алексей Жамнов утвержден на пост главного тренера «Спартак» , сообщает пресс-служба клуба.
С 2015 года Жамнов входит в руководство московского клуба, работая на должности вице-президента и генерального менеджера клуба, а затем Советника председателя наблюдательного совета и руководителя проекта «Академия «Спартак». Он имеет опыт работы в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» в сезоне КХЛ-2018/19.
Также Жамнов является главным тренером сборной России. Контракт с национальной командой истекает в июне этого года.
«Спартак» дважды менял тренерский штаб по ходу сезона-2022/23, но все равно закончил регулярный чемпионат на девятом месте на «Западе», не попав в плей-офф.
Источник: ХК Спартак
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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Автомобилист – Металлург
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