Бывшая жена Кольцова сообщила, что похороны пройдут в Минске

Бывшая жена тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова Юлия Михайлова в соцсети прокомментировала смерть мужа. Женщина поблагодарила всех за поддержку и поддержала тех, кто скорбит по Кольцову.

«18 марта мои дети потеряли папу... Прошло три дня, а осознание не приходит.

Спасибо всем за ваше тепло и поддержку в это трудное время. Спасибо за терпение и понимание. Я знаю, для многих из вас Константин был близким человеком, другом, товарищем по игре, и вы хотели бы с ним достойно попрощаться», — написала экс-супруга.

Михайлова сообщила, что похороны состоятся в Минске. Точная дата пока неизвестна.

Тренер «Салавата Юлаева» Кольцов скончался на 43-м году жизни в Майами, куда он прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

21 марта стало известно, что организаторы турнира в Майами дали дополнительный день отдыха Соболенко перед матчем второго круга.