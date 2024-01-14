«Спартак» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве 14 января и завершилась победой гостей — 6:2.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Дублями за гостей отметились Данила Юров и Никита Михайлис. Еще по одной шайбе забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. У красно-белых отличились Николай Голдобин и Максим Цыплаков.