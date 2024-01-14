Кин о шести поражениях «Спартака» подряд: «Не думаю, что кто-то доволен таким результатом»
Защитник «Спартака» Джозеф Кин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Красно-белые проиграли в шестой раз подряд.
— Очевидно, что результатом недовольны. Второе домашнее поражение подряд. Мы должны еще подготовиться и выигрывать следующий матч.
— У «Спартака» шестое поражение подряд. Как переломить эту серию?
— Да, не думаю, что кто-то доволен таким результатом. Где-то нужно играть немного проще, больше бросать по воротам и больше людей должно быть перед вратарем, такие мусорные голы нужны. Также мы не совсем хорошо играем в обороне, это тоже нужно исправлять.
— За эти 6 игр вы часто пропускали 3 шайбы или больше. Почему позволяете сопернику столько забивать?
— Сложно назвать конкретную причину. Нужно улучшать игру в обороне, это я могу сказать точно.
— Удаления сегодня сыграли очень важную роль. В том числе ваше, которое привело к пропущенной шайбе. Это эмоции?
— Не могу вспомнить свое удаление, если честно. Если не можешь забить, начинают играть эмоции, отсюда и берутся удаления.
«Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|52
|34
|18
|74
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|50
|31
|19
|65
|4
|Автомобилист
|52
|28
|24
|62
|5
|Трактор
|51
|28
|23
|61
|6
|Лада
|52
|25
|27
|61
|7
|Ак Барс
|49
|28
|21
|58
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|51
|21
|30
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|3
|СКА
|50
|33
|17
|68
|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|14.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|5 : 2
|14.01
|14:00
|
Куньлунь РС – Сал. Юлаев
|3 : 5
|14.01
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|14.01
|17:00
|
Северсталь – СКА
|- : -
|14.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|14.01
|17:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -