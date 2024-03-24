Канарейкин — о вылете «Динамо»: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин высказался о поражении московского «Динамо» в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Трактором» (0-4).

«Трактор» хорош, показывает хороший настрой, игру. А что «Динамо»? Что показал московский клуб? Почему он оказался неконкурентоспособным на этой стадии? Вот здесь вопрос к руководству. Хотелось бы понять, что произошло. Есть вопросы по игрокам обороны, по вратарской позиции. Ну а где остальные? Не на 0:4 же играть на такой стадии», — цитирует Канарейкина LiveResult.ru.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ московское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 68 матчах.

В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые обыграли минское «Динамо» со счетом 4-2.