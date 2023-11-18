«Спартак» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 18 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Спартак» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Красно-белые набрали 47 очков и возглавляют Западную конференцию и дивизион Боброва. Команда из Тольятти с 42 баллами располагается на 3-м месте в Восточной конференции и 2-й строчке дивизиона Харламова.

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