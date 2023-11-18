«Адмирал» поместил Варфоломеева и Файзуллина в список отказов

Форварды «Адмирала» Павел Варфоломеев и Данил Файзуллин помещены в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

28-летний Варфоломеев провел за владивостокцев 16 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. На счету 29-летнего Файзуллина 1 (1+0) очко в 18 играх сезона.

«Адмирал» после 29 матчей набрал 20 очков и расположился на последнем месте Восточной конференции.