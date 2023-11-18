Минское «Динамо» подписало контракт с 30-летний форвардом Бреттом Ричи

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с форвардом Бреттом Ричи. Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано до конца этого сезона.

В прошлом сезоне Ричи выступал в НХЛ за «Калгари» и «Аризону». В общем сложности он провел 50 матчей и набрал 13 (8+5) очков.

Всего в НХЛ на его счету 401 матч и 87 (52+35) очков.