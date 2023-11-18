«Спартак» победил «Ладу», Голдобин установил рекорд красно-белых по голам в КХЛ
«Спартак» дома победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
У красно-белых дубль оформил Николай Голдобин. Форвард забил 23-й и 24-й голы в этом сезоне и установил рекорд клуба за сезон в регулярке КХЛ. Голом и передачей отличился Александр Бурмистров.
У гостей голы забивали Владислав Червоненко, Дмитрий Кугрышев и Никита Михайлов.
«Спартак» набрал 49 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Алексея Жамнова одержала третью победу подряд.
«Лада» потерпела второе поражение кряду. Тольяттинцы с 42 очками занимают третье место в таблице «Востока».
21 ноября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом». «Лада» 20-го числа примет минское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Голы: Пашин — 7 (Талалуев), 2:22 — 1:0. Бурмистров — 1 (Голдобин, Рукавишников), 8:14 — 2:0. Голдобин — 23 (Порядин, Бурмистров), 14:13 — 3:0. Червоненко — 3 (мен., Грошев), 19:36 — 3:1. Цыплаков — 14 (Савиков), 33:31 — 4:1. Кугрышев — 9 (Сафин, Бородкин), 37:57 — 4:2. Голдобин — 24 (бол., Чайковски), 43:35 — 5:2. Михайлов — 1 (мен., М. Березин), 57:59 — 5:3.
Вратари: Рибар — Подъяпольский (58:34).
Штраф: 9 — 13.
Броски: 37 (12+18+7) — 27 (11+5+11).
Судьи: Васильев, Шувалов.
18 ноября. Москва. Мегаспорт.
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|4
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|38
|5
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|30
|17
|13
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|6
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|8
|Северсталь
|30
|13
|17
|31
|9
|Сочи
|32
|13
|19
|28
|10
|Витязь
|32
|11
|21
|26
|11
|Куньлунь РС
|35
|10
|25
|25
|18.11
|14:00
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Спартак – Лада
|5 : 3
|18.11
|14:30
|
Металлург Мг – Барыс
|- : -
|18.11
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|18.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|- : -
|18.11
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|18.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|18.11
|17:00
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Локомотив – СКА
|- : -
|18.11
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|18.11
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -