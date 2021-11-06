«Спартак» в овертайме проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане взяли верх со счетом 4:3.

В составе красно-белых дубль сделал нападающий Джейк Виртанен.

Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка в 26 матчах. «Спартак» занимает восьмое место на Западе, имея в активе 30 очков в 27 играх.

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«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Алистров — 7 (Дерябин, Пышкайло), 1:54 — 0:1. Виртанен — 7 (Цыплаков, Петтерссон), 17:03 — 1:1. Стремвалль — 10 (Пышкайло), 23:58 — 1:2. Чебыкин — 7 (Швырев, Евенко), 24:36 — 2:2. Буйницкий — 3 (Стремвалль, Бек), 37:43 — 2:3. Виртанен — 8 (Петтерссон, Лехтеря), 45:35 — 3:3. Теденбю — 9 (Бек, Альмквист), 60:24 — 3:4.

Вратари: Данск (Красиков, 37:43) — Рыбар (37:32 — 37:43).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 43 (11+16+16+0) — 27 (10+11+5+1).

Судьи: Белов, Франо.

6 ноября. Москва. Мегаспорт.