«Северсталь» переиграла «Металлург» и одержала девятую победу подряд

«Северсталь» продлила свою победную серию до девяти матчей в регулярном чемпионата КХЛ. Череповчане победили «Металлург» на своем льду со счетом 5:2.

Причем «Северсталь» выиграла первый период со счетом 4:0.

Дубль в этой встрече оформил нападающий Владислав Кодола.

«Магнитка» потерпела второе поражение подряд, ног продолжает лидировать в турнирной таблице.

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«Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)

Голы: Кодола — 8 (Вовченко), 6:54 — 1:0. Кодола — 9 (Вовченко), 11:10 — 2:0. Вовченко — 6, 14:05 — 3:0. Рооба — 4 (Няттинен, Лишка), 16:00 — 4:0. Минулин — 2 (Лайпсик, Олкинуора), 21:37 — 4:1. Зернов — 7 (Карпов, Минулин), 21:58 — 4:2. Лишка — 5 (п.в., Шугаев), 58:30 — 5:2.

Вратари: Шостак (Шугаев, 21:58) — Загидулин (Олкинуора, 14:05, 56:46 — 58:30).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (12+11+6) — 40 (14+12+14).

Судьи: Сергеев, Щенев.

6 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».