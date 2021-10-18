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КХЛ, «Спартак» — ЦСКА: прямая трансляция матча

18:00
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник, 18 октября, «Спартак» сыграет с ЦСКА в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча пройдет в Москве на арене «Мегаспорт». Начнется игра в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и KHL Prime.

В прошлом сезоне «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции, а ЦСКА — первое. Они сошлись в 1/8 финала плей-офф, где армейцы не оставили шанса своим соперникам — 4-0 в серии.

В турнирной таблице Западной конференции красно-белые идут девятыми, заработав 18 очков. ЦСКА — на четвертой позиции в Западной конференции с 24 очками. Предыдущая встреча команд завершилась победой армейцев — 6:3.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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