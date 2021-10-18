«Нефтехимик» заключил пробный контракт с Суднициным
17:10
«Нефтехимик» заключил пробный контракт с голкипером Александром Суднициным, информирует пресс-служба клуба в Twitter.
Последним клубом Судницина стал шведский «Оскарсхамн», с которым голкипер подписал контракт в феврале 2021 года.
В КХЛ 33-летний вратарь выступал за «Нефтехимик», «Локомотив», «Трактор» и «Авангард». Всего в лиге он провел 223 матча и одержал 83 победы.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1450082419747524608
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