«Спартак» будет сотрудничать с одноименным клубом из Санкт-Петербурга
10:52
Московский «Спартак» и молодежный хоккейный клуб «Спартак Санкт-Петербург» заключили договор о спортивном сотрудничестве.
В рамках соглашения самые талантливые игроки питерского клуба получат шанс проявить себя в молодежной команде московского «Спартака» и других клубах вертикали московского «Спартака».
Также между МХК «Спартак Санкт-Петербург» и «Академией «Спартак» предусмотрена программа обмена опытом среди воспитанников и тренерского состава.
? «Спартак» объединяет две столицы!— Spartak Moscow (@spartak_hc) July 1, 2021
? Руководство хоккейного клуба «Спартак» Москва и молодежный хоккейный клуб «Спартак Санкт-Петербург» заключили договор о спортивном сотрудничестве.
Читайте также
«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения
«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю