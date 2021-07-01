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«Спартак» будет сотрудничать с одноименным клубом из Санкт-Петербурга

10:52

Московский «Спартак» и молодежный хоккейный клуб «Спартак Санкт-Петербург» заключили договор о спортивном сотрудничестве.

В рамках соглашения самые талантливые игроки питерского клуба получат шанс проявить себя в молодежной команде московского «Спартака» и других клубах вертикали московского «Спартака».

Также между МХК «Спартак Санкт-Петербург» и «Академией «Спартак» предусмотрена программа обмена опытом среди воспитанников и тренерского состава.

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