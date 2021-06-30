Рыков рассказал, почему принял предложение «Северстали»

Защитник Егор Рыков прокомментировал свой переход из ЦСКА в череповецкую «Северсталь».

«Этим переходом занимался мой агент. Мне сложно что-то сказать о ходе переговоров. Был ли я заинтересован в переходе? Это хоккейная жизнь. Знаете, я вообще не такой человек, который к городам, клубам или другим людям относится с пренебрежением. Везде есть свои плюсы.

Боялся ли идти к Андрею Разину? Нет, конечно! Это наша работа. Нужно стараться везде выполнять требования. У меня нет никаких предубеждений к главному тренеру. Общался ли с ним? Пока еще не успел.

Почему согласился на предложение «Северстали»? Там собрана хорошая команда, сильно проведшая прошлый сезон. Конечно, хотелось бы получить несколько иную роль, игру в большинстве. Но я не загадываю. Все будет зависеть от моей работы. Мы еще даже не приступили к тренировкам", — цитирует Рыкова официальный сайт КХЛ.

В минувшем сезоне Рыков набрал 9 (0+9) очков в 49 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 16 игр и отметился одной передачей.