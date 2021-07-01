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«Автомобилист» продлил контракт с Хрипуновым

14:43
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«Автомобилист» продлил контракт со своим воспитанником, 26-летним нападающим Степаном Хрипуновым. Двустороннее соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

За главную команду клуба уроженец Екатеринбурга выступает, начиная с сезона-2017/18.

В общей сложности Хрипунов сыграл за «Автомобилист» в 121 матче КХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка. В прошлом сезоне на его счету 2 шайбы и 2 голевые передачи в 26 матчах в регулярном чемпионате, а также в 5 поединках Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6362/

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