«Автомобилист» продлил контракт с Хрипуновым

«Автомобилист» продлил контракт со своим воспитанником, 26-летним нападающим Степаном Хрипуновым. Двустороннее соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

За главную команду клуба уроженец Екатеринбурга выступает, начиная с сезона-2017/18.

В общей сложности Хрипунов сыграл за «Автомобилист» в 121 матче КХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка. В прошлом сезоне на его счету 2 шайбы и 2 голевые передачи в 26 матчах в регулярном чемпионате, а также в 5 поединках Кубка Гагарина.