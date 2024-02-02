«Спартак» победил «Автомобилист», Кареев впервые в сезоне сыграл на ноль

«Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Автомобилист» со счетом 3:0.

Отличились Иван Морозов, Александр Пашин и Никита Сусуев, вратарь Андрей Кареев отразил все 23 броска и впервые сыграл на ноль.

«Спартак» одержал 35-ю победу в регулярке — это новый рекорд клуба в КХЛ. Предыдущий рекорд (34 победы) был установлен в сезоне 2019/20.

После этого матча «Спартак» с 78 очками занимает третье место в Западной конференции, «Автомобилист» с 71 очком — на шестой строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Морозов — 10 (бол., Голдобин, Ковальчук), 29:49 — 1:0. Пашин — 9 (Чайковски), 31:53 — 2:0. Сусуев — 2 (Пашин, Мансуров), 34:39 — 3:0.

Вратари: Кареев — Галкин.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 29 (11+7+11) — 23 (3+15+5).

Судьи: Наумов, Оленин.

2 февраля. Москва. Мегаспорт.