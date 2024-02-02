Гол Земченка принес СКА шестую подряд победу над ЦСКА

СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене».

За питерский клуб голами отличились Михаил Воробьев и Артем Земченок. У москвичей единственный гол на счету Максима Мамина.

Это была шестая встреча СКА и ЦСКА в текущем сезоне. Во всех этих играх победу одержала команда Романа Ротенберга.

СКА набрал 81 очко в 58 матчах и занимае первое место на «Западе». ЦСКА находится на шестой строчке с 65 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Воробьев — 15 (Толчинский), 3:14 — 0:1. Мамин — 15 (Григоренко, Соркин), 25:23 — 1:1. Земченок — 3 (Хайруллин), 52:06 — 1:2.

Вратари: Федотов (58:37) — Серебряков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (9+6+15) — 41 (13+23+5).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

2 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».