Гол Земченка принес СКА шестую подряд победу над ЦСКА
СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене».
За питерский клуб голами отличились Михаил Воробьев и Артем Земченок. У москвичей единственный гол на счету Максима Мамина.
Это была шестая встреча СКА и ЦСКА в текущем сезоне. Во всех этих играх победу одержала команда Романа Ротенберга.
СКА набрал 81 очко в 58 матчах и занимае первое место на «Западе». ЦСКА находится на шестой строчке с 65 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Воробьев — 15 (Толчинский), 3:14 — 0:1. Мамин — 15 (Григоренко, Соркин), 25:23 — 1:1. Земченок — 3 (Хайруллин), 52:06 — 1:2.
Вратари: Федотов (58:37) — Серебряков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (9+6+15) — 41 (13+23+5).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
2 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».
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