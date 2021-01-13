В среду, 13 января, «Спартак» примет на своем льду «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В последний раз команд встречались в сентябре прошлого года и со счетом 1:0 победил клуб из Екатеринбурга. На данный момент у красно-белых победная серия из трех матчей кряду.

Следить за матчем «Спартак» — «Автомобилист» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Автомобилист»