Совет директоров КХЛ утвердил состав участников на сезон-2019/20

Сегодня, 27 марта состоялось заседание Совета Директоров КХЛ, на котором была представлена структура Чемпионата и утвержден состав участников сезона 2019/2020, сообщает официальный сайт лиги.

25 клубов начнут следующий сезон в КХЛ. Никаких исключений не предусматривается.

– Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 – 25 клубов. Совет директоров посчитал, что исключение клубов, которые находятся на крайних точках географии КХЛ, может негативно повлиять на формирование дивизионов и на дальнейшее развитие Лиги. Как следствие, Совет директоров поручил создать Рабочую группу, которая изучит вопросы структуры дивизионов при расширении географии КХЛ, – передает пресс-служба КХЛ.

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