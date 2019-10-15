Сошников забил два гола в ворота «Витязя». «Салават» одержал победу
21:46
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Салават Юлаев». Гости одержали победу со счетом 2:1. дубль оформил нападающий уфимцев Никита Сошников.
Хоккей
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«Витязь» (Подольск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Сошников — 8 (Маннинен, Арзамасцев), 30:34 — 0:1. Аалтонен — 5 (Лаюнен, Йормакка), 38:06 — 1:1. Сошников — 9 (Маннинен, Арзамасцев), 56:02 — 1:2.
Вратари: Ежов (58:58) — Кареев.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 27 (7+12+8) — 26 (8+9+9).
Судьи: Белов, Беляев.
15 октября. Подольск. ЛД «Витязь».
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https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu
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