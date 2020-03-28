Сошников считает, что не возникло бы проблем уговорить хоккеистов продлить контракты, чтобы доиграть сезон

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников в интервью «Известиям» признался, что ему обидно за проделанную работу. Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

— Очень обидно, что сезон «Салавата Юлаева» и других участников второго раунда прервался таким образом?

— Как-то уже немножко о другом думал в последние дни перед решением КХЛ. Но, разумеется, обидно за работу, проделанную нами. Я не играл в первом раунде плей-офф против «Авангарда», но переживал за ребят. Они проделали большой объем работы и добились отличного результата, пройдя в следующий раунд. Есть досада, что ни мы, ни болельщики «Салавата Юлаева» не увидим серию с «Ак Барсом», не примем в ней участия. Все ждали ее с нетерпением и хотели побороться за выход в финал конференции, но не сложилось. Тут ничего не поделаешь, ситуация такая, что другого выхода не было.

— На ваш взгляд, если бы КХЛ приняла решение любой ценой доиграть сезон до конца, насколько проблематично было бы клубам, дошедшим до второго раунда Кубка Гагарина, повторно собрать своих хоккеистов, когда у многих контракты истекают 30 апреля? Было бы реально уговорить их ненадолго продлить соглашения, чтобы завершить сезон тем же составом?

— Я думаю, проблем уговорить ребят продлить контракты, чтобы доиграть сезон, не было бы. Все ведь понимают сложившуюся ситуацию. Мое мнение: если бы была возможность отодвинуть плей-офф на май, договориться с хоккеистами было возможно. Просто тогда надо было отодвинуть начало следующего сезона на более поздний срок. Либо, если КХЛ захотела бы начать чемпионат как обычно, в сентябре, то стоило сделать так, чтобы команды собирали игроков в августе, а не в июле. То есть не проводить июльские сборы, где закладывается физподготовка, а собраться позже на контрольные матчи, предсезонные турниры.