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«Спартак» обыграл «Амур» в домашнем матче КХЛ

19:13
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«Спартак» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

Шайбы в составе победителей забросили Иван Дроздов, Эмиль Петтерссон и Андрей Локтионов. У гостей отличился Давид Томашек.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Дроздов — 1 (Шашков, Никишин), 23:22 — 1:0. Петтерссон — 2 (Широков), 34:55 — 2:0. Томашек — 1 (Горшков), 40:40 — 2:1. Локтионов — 1 (п.в., Кугрышев, Хохлачев), 59:13 — 3:1.

Вратари: Красиков — Бартошак (58:26 — 59:13).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 20 (6+8+6) — 23 (4+10+9).

Судьи: Акузовский, Щенев.

4 сентября. Москва. Арена «Мегаспорт».

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Александр Кравченко все материалы автора

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