Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов 15-й недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

— лучшим вратарем признан голкипер Илья Сорокин из ЦСКА, отразивший в двух матчах 97,56% бросков при коэффициенте надежности 0,5.

— лучшим защитником признан Яков Рылов из «Спартака», набравший 5 (1+4) очков в трех матчах;

— лучшим нападающим стал форвард «Барыса» Корбэн Найт, набравший 6 очков (3+3) в трех гостевых матчах при показателе полезности «+3»;

— лучшим новичком признан защитник «Спартака» Аким Тришин, забросивший первую шайбу в КХЛ и имеющий коэффициент полезности «+1».