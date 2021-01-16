«Витязь» одержал волевую победу над «Сочи» в овертайме
19:51
«Сочи» принимал «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости одержали волевую победу в овертайме со счетом 2:1.
Сочинцы потерпели шестое поражение подряд. При этом команда одержала только одну победу в последних десяти играх.
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«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Шмелев — 16 (Петьков, Точицкий), 7:00 — 1:0. Дергачев — 9 (бол., Хультстрем, Дэнфорт), 53:39 — 1:1. Даугавиньш — 15 (Хультстрем), 60:24 — 1:2.
Вратари: Кульбаков — Ежов.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 31 (10+13+8+0) — 33 (12+9+11+1).
Судьи: Кулев, Овчинников.
16 января. Сочи. ДС «Большой».
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