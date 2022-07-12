«Сочи» в результате обмена получил права на нападающего СКА Алтыбармакяна. Прошлый сезон игрок провел в АХЛ

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА провели обмен, по итогам которого карьеру в Санкт-Петербурге продолжит карьеру Кирилл Мельниченко, сообщает сайт сочинцев.

В минувшем сезоне 20-летний нападающий дебютировал в КХЛ, сыграл в регулярном чемпионате 13 матчей и набрал 5 (2+3) очков при среднем игровом времени 10 минут 4 секунды.

Хоккейный клуб «Сочи» получил спортивные права на Андрея Алтыбармакяна.

23-летний нападающий выступал за «Сочи» в сезонах 2018/19 и 2019/20, он провел в составе «леопардов» 92 матча, в которых набрал 26 (10+16) очков.

Последние два сезона форвард играл в АХЛ — в системе «Чикаго». В минувшем сезоне Алтыбармакян набрал 31 (10+21) очко в 67 матчах за «Рокфорд» в АХЛ.

В 2018 году хоккеист принимал участие в молодежном чемпионате мира, где в 5 встречах забросил одну шайбу и сделал две результативных передачи.