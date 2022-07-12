Никита Нестеров подписал контракт с ЦСКА до 2026 года

ЦСКА и защитник Никита Нестеров заключили новый контракт. Соглашение рассчитано на четыре года, до конца сезона-2025/26, сообщает сайт клуба.

29-летний хоккеист провел в составе армейского клуба четыре сезона и дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

В 244 матчах за ЦСКА он набрал 123 (25+98) очка при показателе полезности «+73».

По итогам минувшего чемпионата Нестеров вошел в символическую сборную сезона КХЛ.

В составе сборной России Нестеров в 2018 году выиграл золото Олимпийских игр.