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Сегодня, 21:54

Дубль Рассказова помог «Сочи» обыграть «Торпедо»

Виктория Кравченко
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«Сочи» в домашнем матче обыграл «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:1

У победителей дубль оформил Кирилл Рассказов, еще один гол забил Даниил Сероух. У гостей единственную шайбу забросил Сергей Гончарук.

«Сочи» набрал 51 очко и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» располагается на 6-й строчке с 74 очками.

В следующем матче «Сочи» сыграет 18 февраля в гостях с «Автомобилистом». «Торпедо» встретится со СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Рассказов — 13 (бол., Криштоф, Грэм), 10:19 — 1:0. Рассказов — 14 (Чебыкин, Попов), 36:51 — 2:0. Гончарук — 4 (бол., Шавин, Коваленко), 42:16 — 2:1. Сероух — 7, 58:52 — 3:1.

Вратари: Бердин — Гуска (59:56).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 32 (15+9+8) — 42 (20+11+11).

Судьи: Бондарь, Букин.

16 февраля. Сочи. ДС Большой.

Источник: Турнирная таблица КХЛ
КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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3 Сал. Юлаев 63 40 23 85
4 Ак Барс 63 38 25 78
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 64 34 30 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 64 28 36 68
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 64 20 44 51
12 Барыс 64 20 44 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 63 41 22 88
3 Локомотив 64 41 23 87
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 64 34 30 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 64 29 35 63
9 Сочи 64 22 42 51
10 Куньлунь РС 63 22 41 50
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