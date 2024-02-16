Дубль Рассказова помог «Сочи» обыграть «Торпедо»
«Сочи» в домашнем матче обыграл «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:1
У победителей дубль оформил Кирилл Рассказов, еще один гол забил Даниил Сероух. У гостей единственную шайбу забросил Сергей Гончарук.
«Сочи» набрал 51 очко и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» располагается на 6-й строчке с 74 очками.
В следующем матче «Сочи» сыграет 18 февраля в гостях с «Автомобилистом». «Торпедо» встретится со СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Рассказов — 13 (бол., Криштоф, Грэм), 10:19 — 1:0. Рассказов — 14 (Чебыкин, Попов), 36:51 — 2:0. Гончарук — 4 (бол., Шавин, Коваленко), 42:16 — 2:1. Сероух — 7, 58:52 — 3:1.
Вратари: Бердин — Гуска (59:56).
Штраф: 12 — 14.
Броски: 32 (15+9+8) — 42 (20+11+11).
Судьи: Бондарь, Букин.
16 февраля. Сочи. ДС Большой.
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