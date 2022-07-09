Адвокат Федотова рассказал о состоянии хоккеиста

Адвокат вратаря сборной России Ивана Федотова Алексей Пономарев рассказал о состоянии здоровья хоккеиста.

«Состояние здоровья Ивана получше, все нормально. Ему разрешают держать связь с родными, духом он не пал», — сообщил «КП-Петербург» Пономарев.

«Иван не в спортивной роте, как писали раньше, ее вообще не существует. Он в обычной — третьей роте. Ведет себя не как звезда. У него отдельная комната — причины не знаю. Слышала, что в течение дня Федотов занимается со всеми ребятами, а во время отбоя уходит куда-то к себе», — объяснила мама одного из солдат.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В понедельник, 4 июля, ряд СМИ сообщил, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.