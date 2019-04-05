"Сочи" продлил контракт с защитником Александровым

"Сочи" продлил контракт с защитником Юрией Александровым, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение с 30-летний игроком рассчитано на два года.
Опытный защитник Юрий Александров продолжит играть за "Сочи" 💪Поздравляем Юрия с подписанием нового двухлетнего контракта и желаем добиваться новых успехов с командой!– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 5 апреля 2019 г.
Детали: https://t.co/XdKmmYZxh0 pic.twitter.com/0kkqP2HEsE
В текущем сезоне Александров провел 46 матчей за "Сочи", в которых набрал 9 (2+7) очков.
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Дополнительная информация
http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Jurij-Aleksandrov-est-novyj-kontrakt-s-Sochi-8513
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