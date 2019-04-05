23:20 5 апреля | Хоккей — КХЛ

"Сочи" продлил контракт с защитником Александровым

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"Сочи" продлил контракт с защитником Юрией Александровым, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение с 30-летний игроком рассчитано на два года.

В текущем сезоне Александров провел 46 матчей за "Сочи", в которых набрал 9 (2+7) очков.

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Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Jurij-Aleksandrov-est-novyj-kontrakt-s-Sochi-8513

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