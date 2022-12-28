«Сочи» продлил контракт с форвардом Тянулиным

«Сочи» подписал новый контракт с форвардом Артуром Тянулиным, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года.

В этом сезоне 25-летний хоккеист провел за команду 36 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

В прошлом сезоне Тянулин выступал за нижегородское «Торпедо», в составе которого набрал 15 (6+9) очков в 32 играх.