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Сегодня, 14:24

Экс-игрок «Трактора» остался доволен приглашением клуба поучаствовать в Матче поколений

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Трактора» Станислав Чистов прокомментировал свое участие в Матче поколений, в котором сыграли ветераны челябинского клуба.

«Конечно, настроение хорошее после такого матча. Очень рад, что «Трактор» меня пригласил. Горд, что играл за этот клуб. Пару лет назад катался, только перед матчем несколько раз тренировался. Но руки помнят», — цитирует Чистова «РБ Спорт».

«Трактор» находится сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, в набрав 40 очков в 44 матчах, отставание от восьмого места, дающего право играть в плей-офф, составляет одно очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-chistov-priyatno-sly-shat-ot-kuznetsova-chto-ya-by-l-luchshim-partnerom-v-ego-kar-ere/
Станислав Чистов
ХК Трактор
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