«Сочи» подписал контракт до конца сезона с нападающим Дидковским

«Сочи» подписал контракт до конца сезона с форвардом Иваном Дидковским. Соглашение является двусторонним, сообщает пресс-служба клуба.

20-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В составе молодежной команды клуба выиграл Кубок Харламова в 2021 году.

В нынешнем сезоне Дидковский выступал в ВХЛ за «Рязань-ВДВ», где в 26 матчах набрал 8 (2+6) очков.

Ранее он вызывался в состав юниорской и молодежной сборной России. Становился победителем Всемирных юношеских игр (2019 год) и Мемориала Глинки/Гретцки (2020).