Вратарь ХК «Сочи» прокомментировал информацию о попадании в ДТП

Голкипер ХК «Сочи» Михаил Бердин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о попадании в ДТП.

— Это не соответствует действительности. Все отлично у меня. Все нормально с машиной. Остальное все — вранье, — заявил Бердин.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ голкипер провел 3 матча в составе «Сочи». Он только недавно восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с командой.