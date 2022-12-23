«Торпедо» продлило контракт с 19-летним нападающим Виноградовым

19-летний нападающий Егор Виноградов подписал новый контракт с «Торпедо». Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Виноградов заработал 11 (5+6) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее «Торпедо» расторгло и заключило новый контракт с нападающим Игорем Ларионовым. Одностороннее и рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Также «Торпедо» расторгло и заключило новый контракт с нападающим Сергеем Гончаруком. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025.