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Сегодня, 21:49

Дубль Локхарта помог «Куньлуню» обыграть «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Куньлунь» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметились Михал Криштоф и Даниил Сероух. За «Куньлунь» отметились Цзян Фу, Девин Броссо. Люк Локхарт сделал дубль.

После 58 матчей «Куньлунь» занимает девятую строчку в Западной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» — 10-й (43 очка в 58 играх).

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«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Голы: С. Фу — 9 (Меркли), 3:49 — 0:1. Броссо — 20 (Челиос), 15:34 — 0:2. Локхарт — 13 (Вонг, Макмиллан), 18:05 — 0:3. Локхарт — 14 (П. Фу), 23:50 — 0:4. Криштоф — 8 (Сероух, Корягин), 31:16 — 1:4. Сероух — 3 (бол.), 46:43 — 2:4.

Вратари: Бердин (59:38) — Дж. Смит.

Штраф: 23 — 17.

Броски: 36 (10+13+13) — 32 (15+8+9).

Судьи: Акузовский, Кочетов.

29 января. Сочи. ДС Большой.

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КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
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4 Трактор 57 32 25 70
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6 Автомобилист 58 32 26 70
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9 Амур 57 22 35 55
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3 Локомотив 56 36 20 76
4 Спартак 58 34 24 76
5 Торпедо 56 32 24 68
6 ЦСКА 56 29 27 63
7 Северсталь 56 28 28 63
8 Динамо Мн 56 26 30 57
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