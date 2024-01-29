Дубль Локхарта помог «Куньлуню» обыграть «Сочи»
«Куньлунь» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметились Михал Криштоф и Даниил Сероух. За «Куньлунь» отметились Цзян Фу, Девин Броссо. Люк Локхарт сделал дубль.
После 58 матчей «Куньлунь» занимает девятую строчку в Западной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» — 10-й (43 очка в 58 играх).
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«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)
Голы: С. Фу — 9 (Меркли), 3:49 — 0:1. Броссо — 20 (Челиос), 15:34 — 0:2. Локхарт — 13 (Вонг, Макмиллан), 18:05 — 0:3. Локхарт — 14 (П. Фу), 23:50 — 0:4. Криштоф — 8 (Сероух, Корягин), 31:16 — 1:4. Сероух — 3 (бол.), 46:43 — 2:4.
Вратари: Бердин (59:38) — Дж. Смит.
Штраф: 23 — 17.
Броски: 36 (10+13+13) — 32 (15+8+9).
Судьи: Акузовский, Кочетов.
29 января. Сочи. ДС Большой.
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