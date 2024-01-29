«Витязь» в гостях обыграл московское «Динамо» и прервал серию из трех поражений подряд

«Витязь» на выезде победил московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей голы забивали Николай Тимашов и Александр Дарьин. В составе бело-голубых единственную шайбу забросил Павел Кудрявцев.

«Динамо» набрало 77 очков и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Балашихи прервал серию из трех поражений подряд и с 43 очками занимает последнее, 11-е место, на «Западе».

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«Динамо М» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Кудрявцев — 10 (Ожиганов, О`Делл), 35:10 — 1:0. Тимашов — 2 (Яровой, Бусыгин), 44:06 — 1:1. Дарьин — 5 (Савчик, Барак), 45:17 — 1:2.

Нереализованный буллит: Рой (Витязь), 30:25 (Вратарь).

Вратари: Коновалов (55:04 — 55:41, 57:14 — 58:04, 58:24) — Дорожко.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 48 (17+13+18) — 19 (6+3+10).

Судьи: Васильев, Спирин.

Москва. «ВТБ Арена».