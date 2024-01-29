СКА победил «Локомотив» в домашнем матче КХЛ
СКА обыграл «Локомотив» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде отличились форвард Валентин Зыков и защитник Александр Никишин, в третьем Никишин установил окончательный счет броском в пустые ворота.
СКА одержал третью победу подряд и с 79 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
Ярославская команда потерпела третье поражение подряд и занимает третье место на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Зыков — 12 (Никишин, Хайруллин), 22:47 — 1:0. Никишин — 14 (Гальченюк, Земченок), 35:39 — 2:0. Никишин — 15 (п.в., Земченок), 59:32 — 3:0.
Вратари: Серебряков — Исаев (57:06 — 58:20, 58:39 — 59:32).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 30 (11+13+6) — 28 (12+12+4).
Судьи: Бирин, Кулаков.
29 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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