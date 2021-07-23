«Сочи» и СКА обменялись хоккеистами

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА произвели обмен, по итогам которого состав нашего клуба пополнил нападающий Артем Николаев. Карьеру в клубе из Санкт-Петербурга продолжит форвард Иван Володин, сообщает сайт сочинцев.

Володин ранее уже играл за петербуржцев. По ходу прошлого сезона хоккеист провел пять матчей за основную команду СКА в КХЛ, после чего перешел в «Сочи». В составе сочинцев Володин принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата и набрал в них шесть (3+3) очков.

Николаев сыграл в прошлом сезоне в семи играх за СКА и отдал в них две результативные передачи.