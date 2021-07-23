Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сочи» и СКА обменялись хоккеистами

17:54
Теги:

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА произвели обмен, по итогам которого состав нашего клуба пополнил нападающий Артем Николаев. Карьеру в клубе из Санкт-Петербурга продолжит форвард Иван Володин, сообщает сайт сочинцев.

Володин ранее уже играл за петербуржцев. По ходу прошлого сезона хоккеист провел пять матчей за основную команду СКА в КХЛ, после чего перешел в «Сочи». В составе сочинцев Володин принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата и набрал в них шесть (3+3) очков.

Николаев сыграл в прошлом сезоне в семи играх за СКА и отдал в них две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BArtem-Nikolaev-popolnil-sostav-Sochi-10670

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Волшебный танец смерти. Юрий Голышак — об открытии Олимпиады
Расписание соревнований по футболу на Олимпийских играх-2020 в Токио
Первый канал объяснил, почему не показал в прямом эфире проход украинских спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады
«Когда обо мне вышел фильм, Винер хотела выкупить на него права. Чтобы нигде не показывали». Мамун — об Олимпиаде
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд