«Сочи» и СКА обменялись хоккеистами
17:54
Хоккейные клубы «Сочи» и СКА произвели обмен, по итогам которого состав нашего клуба пополнил нападающий Артем Николаев. Карьеру в клубе из Санкт-Петербурга продолжит форвард Иван Володин, сообщает сайт сочинцев.
Володин ранее уже играл за петербуржцев. По ходу прошлого сезона хоккеист провел пять матчей за основную команду СКА в КХЛ, после чего перешел в «Сочи». В составе сочинцев Володин принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата и набрал в них шесть (3+3) очков.
Николаев сыграл в прошлом сезоне в семи играх за СКА и отдал в них две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BArtem-Nikolaev-popolnil-sostav-Sochi-10670
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