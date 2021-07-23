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«Спартак» прошел вакцинацию от коронавируса

18:10
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Пресс-служба «Спартака» сообщила, что хоккеисты, тренерский штаб и персонал прошли вакцинацию от коронавируса перед началом нового сезона КХЛ.

«Перед отъездом на первый предсезонный сбор игроки, тренерский штаб и персонал «Спартака» прошли вакцинацию от коронавируса. Процедура была проведена после углубленного медицинского обследования», — передает слова пресс-службы ТАСС.

Команда проводит тренировочный сбор на спортивной базе в подмосковном Пересвете и продлится до 30 июля. В первом матче сезона, который состоится 2 сентября, «Спартак» примет владивостокский «Адмирал».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11974037

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Виктория Кравченко все материалы автора

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