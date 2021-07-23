«Куньлунь» заключил контракты с двумя игроками

«Куньлунь» заключил контракты с защитниками Колином Джо и форвардом Кристофером Сето, информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение носят двусторонний характер и рассчитаны на один год.

Джо не играл в минувшем сезоне. В сезоне-2019/20 он выступал в ВХЛ за КРС-БСУ и набрал 21 (4+17) балл в 49 играх.

Сето также не играл в сезоне-2020/21. В сезоне-2019/20 он выступал за КРС-БСУ, набрав 26 (17+9) очков в 48 играх. В сезоне-2018/19 он выступал за «Куньлунь».