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«Куньлунь» заключил контракты с двумя игроками

17:32
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«Куньлунь» заключил контракты с защитниками Колином Джо и форвардом Кристофером Сето, информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение носят двусторонний характер и рассчитаны на один год.

Джо не играл в минувшем сезоне. В сезоне-2019/20 он выступал в ВХЛ за КРС-БСУ и набрал 21 (4+17) балл в 49 играх.

Сето также не играл в сезоне-2020/21. В сезоне-2019/20 он выступал за КРС-БСУ, набрав 26 (17+9) очков в 48 играх. В сезоне-2018/19 он выступал за «Куньлунь».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/07/23/486219.html

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Иван Шитик все материалы автора

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