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«Сочи» с минимальным счетом победил рижское «Динамо»

19:14
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«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ с минимальным счетом победил рижское «Динамо». Сочинцы выиграли со счетом — 1:0.

Победную шайбу в первом периоде забросил защитник Янис Якс.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Якс — 4 (бол., Глотов, Рундблад), 13:54 — 1:0.

Вратари: Хелльберг — Гудачек (59:26).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 18 (5+8+5) — 16 (3+2+11).

Судьи: Акузовский, Гофман.

21 ноября. Сочи. ДС Большой.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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