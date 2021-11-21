«Сочи» с минимальным счетом победил рижское «Динамо»
19:14
«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ с минимальным счетом победил рижское «Динамо». Сочинцы выиграли со счетом — 1:0.
Победную шайбу в первом периоде забросил защитник Янис Якс.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Якс — 4 (бол., Глотов, Рундблад), 13:54 — 1:0.
Вратари: Хелльберг — Гудачек (59:26).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 18 (5+8+5) — 16 (3+2+11).
Судьи: Акузовский, Гофман.
21 ноября. Сочи. ДС Большой.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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