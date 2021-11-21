Воробьев поздравил Кошечкина с рекордом по «сухим» матчам

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

«Нам пришлось сегодня много обороняться, здорово сыграли в меньшинстве, и при игре 5 на 5 тоже прилично пришлось пообороняться. Конечно, особенно хочу отметить Василия Кошечкина, который провёл очень хорошую игру в свой пятисотый матч за клуб», — цитирует тренера сайт «Авто».

Кошечкин стал первым вратарем в отечественных чемпионатах, сыгравшим 100 матчей на ноль.