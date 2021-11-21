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Воробьев поздравил Кошечкина с рекордом по «сухим» матчам

19:05
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

«Нам пришлось сегодня много обороняться, здорово сыграли в меньшинстве, и при игре 5 на 5 тоже прилично пришлось пообороняться. Конечно, особенно хочу отметить Василия Кошечкина, который провёл очень хорошую игру в свой пятисотый матч за клуб», — цитирует тренера сайт «Авто».

Кошечкин стал первым вратарем в отечественных чемпионатах, сыгравшим 100 матчей на ноль.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6723/

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Иван Шитик все материалы автора
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