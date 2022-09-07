Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе команды из Москвы шайбы забросили Владислав Михайлов, Никита Буруянов, Дмитрий Рашевский и Якоб Лилья.
За сочинский клуб голами отметились Никита Зоркин и Никита Пивцакин.
«Динамо» набрало шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. 9 сентября команда сыграет на выезде против СКА.
«Сочи» проиграл третий матч подряд и находится на последнем, 11-м месте на Западе, не имея на счету ни одного очка. 9 сентября команда домы встретится с «Барысом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|3
|3
|0
|6
|2
|Витязь
|3
|3
|0
|6
|3
|Спартак
|3
|3
|0
|6
|4
|СКА
|3
|3
|0
|6
|5
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|6
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|7
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|8
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|9
|Куньлунь
|3
|1
|2
|3
|10
|Торпедо
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|3
|0
|3
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|2
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|3
|Сал. Юлаев
|3
|1
|2
|3
|4
|Металлург
|3
|1
|2
|3
|5
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|2
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Трактор
|3
|1
|2
|2
|9
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|11
|Авангард
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
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|8.09
|17:00
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Металлург – Амур
|- : -
|8.09
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|8.09
|19:30
|
Торпедо – Автомобилист
|- : -
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