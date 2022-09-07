Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

7 сентября, 21:35

«Салават Юлаев» в гостях обыграл минское «Динамо» благодаря дублю Хмелевского

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Салават Юлаев» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе хозяев дубль оформил Райан Спунер. У гостей отличились Александр Хмелевский (дубль), Сергей Шмелев и Владислав Картаев.

«Салават Юлаев» одержал первую победу в сезоне-2022/23 КХЛ и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции (3 очка).

«Динамо» потерпело первое поражение и опустилось на 8-е место Запада с 4 очками.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с «Нефтехимиком» 10 сентября. «Салават Юлаев» 9-го числа примет «Трактор».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Спунер — 3 (бол., Пакетт), 1:04 — 1:0. Хмелевский — 2 (бол., Кадейкин), 19:17 — 1:1. Спунер — 4 (бол., Душак, Козун), 37:25 — 2:1. Шмелев — 2 (бол., Бирюков, Мухамадуллин), 49:07 — 2:2. Хмелевский — 3 (бол., Шмелев, Мерфи), 52:37 — 2:3. Картаев — 1 (мен., п.в.), 59:50 — 2:4.

Вратари: Колосов (56:49 — 59:50) — Ежов.

Штраф: 41 — 16.

Броски: 29 (3+15+11) — 28 (10+5+13).

Судьи: Белов, Оскирко.

7 сентября. Минск. «Минск-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Витязь» дома разгромил «Барыс» в матче КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 3 3 0 6
2 Витязь 3 3 0 6
3 Спартак 3 3 0 6
4 СКА 3 3 0 6
5 Локомотив 3 2 1 4
6 Северсталь 3 2 1 4
7 ЦСКА 3 2 1 4
8 Динамо Мн 3 2 1 4
9 Куньлунь 3 1 2 3
10 Торпедо 2 1 1 2
11 Сочи 3 0 3 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 3 2 1 5
2 Сибирь 3 2 1 4
3 Сал. Юлаев 3 1 2 3
4 Металлург 3 1 2 3
5 Ак Барс 2 1 1 2
6 Адмирал 3 1 2 2
7 Амур 3 1 2 2
8 Трактор 3 1 2 2
9 Нефтехимик 3 0 3 1
10 Барыс 3 0 3 1
11 Авангард 3 0 3 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
8.09 17:00
Металлург – Амур
 - : -
8.09 19:30
Ак Барс – Адмирал
 - : -
8.09 19:30
Торпедо – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости