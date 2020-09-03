Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри заявил, что клуб не планировал получать техническое поражение в матче с минским «Динамо». Однако команда все же не полетела в Минск на матч регулярного чемпионата.

— Пару недель назад мы просили «Динамо» перенести матч. Но они не пошли на это. Мы продолжили дебаты и каждый день следили за ситуацией. Сначала КХЛ нас поддерживала, но потом приняла решение отменить матч, — цитирует Курри MTV Sport. — Мы уже были готовы отправляться на игру: некоторые хоккеисты уже сидели в автобусе. Но потом пришла новость об окончательном решении лиги.

Мы не рассчитывали получить техническое поражение. Но отказ от выхода на лед имел бы куда более жесткие последствия.