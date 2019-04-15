СМИ: Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с "Рейнджерс"

По информации The Athletic, "Рейнджерс" договорился о заключении контрактов с двумя российскими хоккеистами. Голкипер СКА Игорь Шестеркин и нападающий "Трактора" Виталий Кравцов дали согласие на подписание трехлетних контрактов новичка с клубами.

Соглашения могут быть подписаны официально только 1 мая, когда истекут сроки действующий соглашений игроков с клубами КХЛ.

Напомним, что "Рейнджерс" выбрал 23-летнего Шестеркина на драфте-2014 под общим 118 номером. В КХЛ он провел 133 матча, в которых одержал 88 побед при проценте отраженных бросков 93,3. Кравцову 19 лет, его клуб выбрал на драфте-2018 под общим 9-м номером. В КХЛ на счету форварда 114 матчей и 42 (19+23) очка.